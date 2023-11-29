Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Коммерческая
  4. Фаро
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в Фаро, Португалия

коммерческая недвижимость
23
отели
4
доходные дома
3
Инвестиционная В архив
Очистить
7 объектов найдено
Инвестиционная в Фару, Португалия
Инвестиционная
Фару, Португалия
Площадь 147 м²
€950,000
Оставить заявку
Инвестиционная в Loule, Португалия
Инвестиционная
Loule, Португалия
Количество этажей 3
Это здание находится в 25 км от аэропорта Фаро, в 10 км от самых символичных пляжей Алгарве …
€495,000
Оставить заявку
Инвестиционная в Olhao, Португалия
Инвестиционная
Olhao, Португалия
Площадь 295 м²
Вилла с видом на море, 7 комнат e 3 комнаты для сельского хозяйства. Свойство имеет скважину
€650,000
Оставить заявку
Инвестиционная в Loule, Португалия
Инвестиционная
Loule, Португалия
Количество этажей 2
Здание состоит из 2 этажей, с смешанным использованием жилья, торговли и услуг, расположенно…
€1,25 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 9 спален в Santa Barbara de Nexe, Португалия
Инвестиционная 9 спален
Santa Barbara de Nexe, Португалия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 550 м²
Вилла полностью отремонтирована, сохраняя традиционную линию с 4 спальнями с люксами, распол…
€2,49 млн
Оставить заявку
Инвестиционная в Olhao, Португалия
Инвестиционная
Olhao, Португалия
Набор зданий в центре Ольян с возможностью превращения в 14 новых квартир.Здания расположены…
€490,000
Оставить заявку
Инвестиционная 10 спален в Aljezur, Португалия
Инвестиционная 10 спален
Aljezur, Португалия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
€2,50 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти