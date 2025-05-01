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Дуплексы с гаражом в Португалии

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4 объекта найдено
Дуплекс 4 спальни в Фуншал, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 216 м²
Новая квартира дуплекс в центре Фуншала, в новом комплексе A Fábrica Apartments с гаражом на…
$622,897
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Дуплекс 2 спальни в Matosinhos, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Matosinhos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 107 кв. м, верандой 44 кв. м и парковочным ме…
Цена по запросу
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Дуплекс 2 спальни в Seixal, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Seixal, Португалия
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 129 м², с террасой 65 м², общей площадью балк…
$547,017
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Дуплекс 1 спальня в Albufeira, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 89 м²
Квартира-дуплекс с 1 спальней площадью 89 кв.м., парковка и 2 террасы, в  новом курортном ко…
$645,548
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