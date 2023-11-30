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Квартиры-студии в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия

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4 объекта найдено
Студия 2 спальни с балконом, в центре города в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Студия 2 спальни с балконом, в центре города
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Отель расположен по адресу Rua De Belmonte 103, в самом сердце исторического центра города П…
€32,00 млн
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Студия 2 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Студия 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 1
Комплекс Bons-Jardins, разработанный для того, чтобы дать жильцам ощущение сельской жизни в …
€420,50 млн
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Седофейта, Санто-Ильдефонсо, Се, Мирагая, Сан-Николау и Витория, Португалия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Седофейта, Санто-Ильдефонсо, Се, Мирагая, Сан-Николау и Витория, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3/3
Студия в строящемся доме расположена на 3-м этаже здания. Солнечная ориентацией на запад …
€508,250
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Студия 1 спальня с бытовой техникой, с Онлайн-показ, возможен торг в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Студия 1 спальня с бытовой техникой, с Онлайн-показ, возможен торг
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
€612,080
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Параметры недвижимости в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия

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