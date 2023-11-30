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Португалия
Жилая
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
Жильё в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
квартиры
25
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28 объектов найдено
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Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
4
3
196 м²
Эта двухуровневая квартира с 3 спальнями является частью проекта в Вила-Нова-де-Гайя, которы…
€840,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
5
3
Эта квартира с 4 спальнями расположена в комплексе в Вила-Нова-де-Гайя, который предлагает э…
€538,000
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Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, в центре города
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2
1
53 м²
2
Квартира общей площадью 53,8 м2 в историческом центре Порту. Она расположена в живописном…
€430,000
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Студия 2 спальни с балконом, в центре города
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2
2
58 м²
Отель расположен по адресу Rua De Belmonte 103, в самом сердце исторического центра города П…
€32,00 млн
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Студия 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2
2
91 м²
1
Комплекс Bons-Jardins, разработанный для того, чтобы дать жильцам ощущение сельской жизни в …
€420,50 млн
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2
1
61 м²
4
Эти апартаменты с 1 спальней находятся в комплексе, расположенном в районе, отведенном под г…
€425,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
4
3
153 м²
2
Квартира Дуплекс с 3 спальнями, с видом на реку Дору и знаменитый пирс "Marina da Afurada", …
€700,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
3
1
124 м²
4
Расположенная в центре Порту, эта квартира находится в застройке высокого стандарта, имеет у…
€399,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
3
3
206 м²
1
Великолепная квартира с 2-мя спальнями, расположенная в нескольких метрах от реки Доуру в Ви…
€740,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, с бытовой техникой
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2
70 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями- 1-й этаж: гостиная, полностью оборудованная кухня с пл…
€325,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, с бытовой техникой
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2
75 м²
Это апартаменты не доля в отеле, а квартира в собственность. Подходит на Золотую визу, т.к. …
€412,000
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Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, в центре города
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2
95 м²
Двухуровневая квартира с 2спальнями, площадью 95 кв. м, расположена в новом комплексе, котор…
€291,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, в центре города
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
1
70 м²
Квартира с 1 спальней, площадью 66 кв.м., с балконом площадью 4,42 кв.м., расположенная в жи…
€400,000
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Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, в центре города
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
1
83 м²
Квартира 1 спальня дуплекс площадью 73 кв. м, и балконом 10 м2 в обновленном здании, распо…
€383,640
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Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
1
48 м²
Апартаменты с 1 спальней площадью 48 кв.м и балконом площадью 6 кв.м в новом комплексе в ист…
€320,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2
2
117 м²
Таун-хаус с 2 спальнями и частной площадью 75,45 м2, состоящий из 2 спален, 2 ванных комнат,…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с лифтом, в центре города, с бытовой техникой
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
1
1
40 м²
6
Апартаменты T0 в 300 метрах от станции метро Trindade. Квартира площадью 40 м2, с террасо…
€250,000
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Квартира 1 спальня с лифтом, в центре города, с бытовой техникой
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2
1
44 м²
2/6
Апартаменты с 1-ой спальней, площадью 45 кв.м. В 300 м от станции метро Trindade.В апартамен…
€235,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, в центре города
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2
87 м²
Это апартаменты не доля в отеле, а квартира в собственность. Подходит на Золотую визу, т.к. …
€558,000
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Квартира 4 спальни с лифтом, в центре города, с Онлайн-показ
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
5
4
290 м²
2
Квартира с главным входом в комплекс через существующую и полностью отреставрированную парад…
€1,31 млн
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
3
3
116 м²
1
Квартира находится в историческом здании в центре Порто. Главный вход в комплекс полностью…
€530,000
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Седофейта, Санто-Ильдефонсо, Се, Мирагая, Сан-Николау и Витория, Португалия
1
1
67 м²
3/3
Студия в строящемся доме расположена на 3-м этаже здания. Солнечная ориентацией на запад …
€508,250
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Студия 1 спальня с бытовой техникой, с Онлайн-показ, возможен торг
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
1
1
1/4
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
€612,080
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Квартира 3 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
4
3
212 м²
5/5
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе По…
€1,09 млн
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Квартира 3 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
4
3
220 м²
4/6
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе По…
€1,03 млн
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Квартира 3 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
4
3
156 м²
3/4
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе По…
€780,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, в центре города
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
1
62 м²
Проект предлагает опцию приобретения вида на жительство по программе «золотая виза» за инвес…
€410,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
1
28 м²
Проект от группы Mercan соответствует условиям программы сокращенной Золотой визы Португалии…
€350,000
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Параметры недвижимости в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
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с видом на горы
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