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Купить квартиру в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия

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26 объектов найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Эта двухуровневая квартира с 3 спальнями является частью проекта в Вила-Нова-де-Гайя, которы…
€840,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Эта квартира с 4 спальнями расположена в комплексе в Вила-Нова-де-Гайя, который предлагает э…
€538,000
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Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, в центре города в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, в центре города
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2
Квартира общей площадью 53,8 м2 в историческом центре Порту. Она расположена в живописном…
€430,000
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Студия 2 спальни с балконом, в центре города в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Студия 2 спальни с балконом, в центре города
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Отель расположен по адресу Rua De Belmonte 103, в самом сердце исторического центра города П…
€32,00 млн
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Студия 2 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Студия 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 1
Комплекс Bons-Jardins, разработанный для того, чтобы дать жильцам ощущение сельской жизни в …
€420,50 млн
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 4
Эти апартаменты с 1 спальней находятся в комплексе, расположенном в районе, отведенном под г…
€425,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 2
Квартира Дуплекс с 3 спальнями, с видом на реку Дору и знаменитый пирс "Marina da Afurada", …
€700,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 4
Расположенная в центре Порту, эта квартира находится в застройке высокого стандарта, имеет у…
€399,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Этаж 1
Великолепная квартира с 2-мя спальнями, расположенная в нескольких метрах от реки Доуру в Ви…
€740,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, с бытовой техникой в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, с бытовой техникой
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями- 1-й этаж: гостиная, полностью оборудованная кухня с пл…
€325,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, с бытовой техникой в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, с бытовой техникой
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Это апартаменты не доля в отеле, а квартира в собственность. Подходит на Золотую визу, т.к. …
€412,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, в центре города в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, в центре города
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Квартира с 1 спальней, площадью 66 кв.м., с балконом площадью 4,42 кв.м., расположенная в жи…
€400,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Апартаменты с 1 спальней площадью 48 кв.м и балконом площадью 6 кв.м в новом комплексе в ист…
€320,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Таун-хаус с 2 спальнями и частной площадью 75,45 м2, состоящий из 2 спален, 2 ванных комнат,…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с лифтом, в центре города, с бытовой техникой в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 1 спальня с лифтом, в центре города, с бытовой техникой
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 6
Апартаменты T0 в 300 метрах от станции метро Trindade. Квартира площадью 40 м2, с террасо…
€250,000
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Квартира 1 спальня с лифтом, в центре города, с бытовой техникой в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 1 спальня с лифтом, в центре города, с бытовой техникой
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/6
Апартаменты с 1-ой спальней, площадью 45 кв.м. В 300 м от станции метро Trindade.В апартамен…
€235,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, в центре города в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, в центре города
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Это апартаменты не доля в отеле, а квартира в собственность. Подходит на Золотую визу, т.к. …
€558,000
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Квартира 4 спальни с лифтом, в центре города, с Онлайн-показ в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 4 спальни с лифтом, в центре города, с Онлайн-показ
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 2
Квартира с главным входом в комплекс через существующую и полностью отреставрированную парад…
€1,31 млн
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Этаж 1
Квартира находится в историческом здании в центре Порто. Главный вход в комплекс  полностью…
€530,000
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Седофейта, Санто-Ильдефонсо, Се, Мирагая, Сан-Николау и Витория, Португалия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Седофейта, Санто-Ильдефонсо, Се, Мирагая, Сан-Николау и Витория, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3/3
Студия в строящемся доме расположена на 3-м этаже здания. Солнечная ориентацией на запад …
€508,250
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Студия 1 спальня с бытовой техникой, с Онлайн-показ, возможен торг в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Студия 1 спальня с бытовой техникой, с Онлайн-показ, возможен торг
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
€612,080
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Квартира 3 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 3 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Этаж 5/5
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе По…
€1,09 млн
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Квартира 3 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 3 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 4/6
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе По…
€1,03 млн
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Квартира 3 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 3 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Этаж 3/4
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе По…
€780,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, в центре города в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, в центре города
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Проект предлагает опцию приобретения вида на жительство по программе «золотая виза» за инвес…
€410,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с террасой
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Проект от группы Mercan соответствует условиям программы сокращенной Золотой визы Португалии…
€350,000
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Параметры недвижимости в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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