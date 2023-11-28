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Купить квартиру в Castro Marim, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Castro Marim, Португалия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
Количество спален 1
Площадь 84 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
€600,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Castro Marim, Португалия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
Количество спален 2
Площадь 99 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
€750,000
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