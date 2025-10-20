Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с видом на море в Cascais, Португалия

8 объектов найдено
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 337 м²
Проект на берегу океана с фронтальным видом - роскошный кондоминиум Villa Maria PiaПостроен …
$758,320
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 400 м²
Кондоминиум  находится недалеко от океана, железнодорожного вокзала, школы St Julian's Schoo…
$3,01 млн
Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 360 м²
Вилла расположена в районе курорта  Кашкайш, в природном парке Синтра-Кашкайш, с видом на пл…
$2,16 млн
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 282 м²
Вилла с 4 спальнями, общей площадью застройки 282 кв.м, новая, с садом, частным бассейном и …
$2,39 млн
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 264 м²
Brazil Residence - это уникальный проект, который объединил в себе всю изысканность роскошно…
$2,57 млн
Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Двуэтажный современный дом с огромными балконами, с которых открывается ошеломительный ивид …
$1,63 млн
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 395 м²
Современный дом, просторная гостиная, 3 спальни-люкса, полностью оборудованная кухня.Выход н…
$2,32 млн
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 261 м²
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
$2,33 млн
