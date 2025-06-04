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Купить квартиру в Cascais, Португалия

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8 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 168 м²
Просторная квартира 168 м2 с террасой 26 м2 и 3 машиноместа в новом комплексе с бассейном Pa…
$1,05 млн
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Пентхаус в Cascais, Португалия
Пентхаус
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Частный кондоминиум Monte Estoril Ocean Residence - это место для проживания тех, кто всегда…
$3,88 млн
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 174 м²
Отличная квартира 3 спальни  в престижном кондоминиуме в Монте Эшторил с видом на море, конс…
$1,77 млн
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 184 м²
Комплекс, расположенный в Сан-Жуан-ду-Эшторил, состоит из двух зданий, А и В, в каждом из ко…
$1,54 млн
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 158 м²
Отличная квартира 3 спальни в престижном кондоминиуме в Монте Эшторил с видом на море, есть …
$3,03 млн
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Квартира 4 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 256 м²
Квартира с 4 спальнями, 256 кв.м. (общая площадь), с видом на океан, в новом кондоминиуме с …
$3,15 млн
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Квартира 2 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 2 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 2
Площадь 143 м²
Просторная квартира с 2 спальнями, 3 ванными комнатами, террасой 70 м2, двумя частными садам…
$1,46 млн
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Квартира 3 спальни в Cascais, Португалия
Квартира 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 189 м²
Просторная квартира с 3 спальнями, 4 ванными комнатами, террасой 14 м2, двумя частными садам…
$1,53 млн
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