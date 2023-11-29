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Пентхаусы в Cascais e Estoril, Португалия

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2 объекта найдено
Пентхаус 4 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом в Cascais, Португалия
Пентхаус 4 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 211 м²
 Пентхаус с 4 спальням расположен на третьем этаже, отличается простором и уединением. Эти а…
€2,78 млн
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Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Cascais, Португалия
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Частный кондоминиум Monte Estoril Ocean Residence - это место для проживания тех, кто всегда…
€3,39 млн
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Параметры недвижимости в Cascais e Estoril, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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