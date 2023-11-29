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Виллы в Cascais e Estoril, Португалия

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35 объектов найдено
Вилла 10 спален в Cascais, Португалия
Вилла 10 спален
Cascais, Португалия
Количество спален 10
Количество этажей 4
House built in 1906, located in the heart of Monte Estoril inserted in a magnificent plot of…
€3,20 млн
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Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с парком в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с парком
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 266 м²
Отдельная двухэтажная вилла в стадии строительства, в современном стиле, с садом и бассейном…
€1,49 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 261 м²
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
€2,00 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 416 м²
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Комплек…
€1,40 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 176 м²
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
€1,80 млн
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cascais, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 458 м²
Прекрасная квартира дуплекс с 4 спальнями, расположенная в районе, превозносящем красоту, бо…
€2,70 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Отличная вилла в современном стиле, с садом и бассейном, расположенная в жилом районе вилл с…
€1,60 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 337 м²
Проект на берегу океана с фронтальным видом - роскошный кондоминиум Villa Maria PiaПостроен …
€650,000
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Вилла 6 спален в Cascais, Португалия
Вилла 6 спален
Cascais, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 269 м²
Cascais Portugal предлагает кровати в стиле Villa Chalet 6, бассейн рядом с пляжем Эшторил и…
€1,95 млн
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Вилла 4 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 449 м²
Fantastic Villa, in Birre distributed over 3 floors. With 4 Suites, large Living Room, Kitch…
€1,90 млн
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Вилла 3 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 317 м²
3 Вилла для спальни на продажу Juzo Village, Кашкайш, Португалия. красивая полностью отремон…
€960,000
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Вилла 5 спален в Cascais, Португалия
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 384 м²
Если вы ищете роскошь жизни со спокойствием природы, в роскошной вилле в нескольких минутах …
€4,50 млн
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Вилла 3 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Роскошный комплекс, расположенный в Кашкайше, в самом сердце природного парка Синтра-Кашкайш…
€2,10 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 264 м²
Brazil Residence - это уникальный проект, который объединил в себе всю изысканность роскошно…
€2,20 млн
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Вилла 3 спальни в Лиссабон, Португалия
Вилла 3 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 3
Площадь 154 м²
Moradia no centro histórico de Cascais, dentro de Avenida 25 de Abril. Com rendimento garant…
€1,60 млн
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Вилла 4 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€1,25 млн
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Вилла 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Вилла 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 4
Площадь 265 м²
Новый проект, состоящий из 8 роскошных вилл, расположен в привилегированном месте, недалеко …
€2,70 млн
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Вилла 1 спальня в Лиссабон, Португалия
Вилла 1 спальня
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 203 м²
Новый проект, состоящий из 8 роскошных вилл, расположен в привилегированном месте, недалеко …
€2,00 млн
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Вилла 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Вилла 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Новый проект, состоящий из 8 роскошных вилл, расположен в привилегированном месте, недалеко …
€2,20 млн
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Вилла 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Вилла 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Новый проект, состоящий из 8 роскошных вилл, расположен в привилегированном месте, недалеко …
€2,20 млн
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Вилла 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Вилла 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Количество спален 4
Площадь 270 м²
Новый проект, состоящий из 8 роскошных вилл, расположен в привилегированном месте, недалеко …
€2,70 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 341 м²
Castelhana Residences - это новый комплекс, состоящий из 6 вилл  премиум-качества, расположе…
€1,07 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с террасой, с бассейном в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с террасой, с бассейном
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Вилла с 3 спальнями площадью 225 кв.м, совершенно новая, с 3 парковочными местами, террасами…
€3,10 млн
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Вилла 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Вилла 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Эта совершенно новая современная вилла расположена в тихом жилом районе Birre, в 5 минутах о…
€1,98 млн
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Вилла 4 спальни в Лиссабон, Португалия
Вилла 4 спальни
Лиссабон, Португалия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Прекрасная вилла в отличном состоянии располагается в элитном районе в чудесном прибрежном г…
€1,58 млн
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Вилла 5 спален в Лиссабон, Португалия
Вилла 5 спален
Лиссабон, Португалия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 376 м²
Количество этажей 2
Великолепная двухэтажная вилла располагается в очаровательном районе Кашкаиш, в западной час…
€1,15 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 395 м²
Современный дом, просторная гостиная, 3 спальни-люкса, полностью оборудованная кухня.Выход н…
€1,99 млн
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Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 5
Площадь 257 м²
Современный светлый  дом с просторными балконами и террасой, с которых можно любоваться вели…
€2,20 млн
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Вилла 11 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Вилла 11 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 11
Площадь 1 184 м²
Элегантная вилла расположена в Кашкайше, Португалия. В светлом и просторном доме площадью 11…
€9,60 млн
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Вилла 5 спален с садом, у моря, с личным бассейном в Cascais, Португалия
Вилла 5 спален с садом, у моря, с личным бассейном
Cascais, Португалия
Количество спален 5
Площадь 700 м²
Прекрасная вилла в Кашкайше. Жилая площадь объекта недвижимости занимает 700 кв. м. Вилла вк…
€2,50 млн
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Параметры недвижимости в Cascais e Estoril, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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