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Таунхаусы с садом в Caldas da Rainha, Португалия

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1 объект найдено
Таунхаус с кондиционером, с террасой, с бассейном в Nadadouro, Португалия
Таунхаус с кондиционером, с террасой, с бассейном
Nadadouro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Кондоминиум из 9 вилл, в стадии строительства, в самом сердце Фос-ду-Арельо.3-спальные таунх…
$382,013
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Параметры недвижимости в Caldas da Rainha, Португалия

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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