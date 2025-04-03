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Таунхаусы с гаражом в Caldas da Rainha, Португалия

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2 объекта найдено
Таунхаус с кондиционером, с террасой, с бассейном в Nadadouro, Португалия
Таунхаус с кондиционером, с террасой, с бассейном
Nadadouro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Кондоминиум из 9 вилл, в стадии строительства, в самом сердце Фос-ду-Арельо.3-спальные таунх…
$382,013
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Таунхаус с кондиционером, с видом на море, с террасой в Nadadouro, Португалия
Таунхаус с кондиционером, с видом на море, с террасой
Nadadouro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Недавно открывшийся гольф-курорт расположен на западе Португалии. Это новый проект с естеств…
$611,220
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Параметры недвижимости в Caldas da Rainha, Португалия

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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