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Жилье в Amarante, Португалия

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1 объект найдено
Дом 9 комнат в Amarante, Португалия
Дом 9 комнат
Amarante, Португалия
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 541 м²
Количество этажей 3
Дом расположен на вершине долины, откуда открывается захватывающий панорамный вид на горы Ал…
$826,430
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Параметры недвижимости в Amarante, Португалия

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