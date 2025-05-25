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Купить квартиру в Almancil, Португалия

двухкомнатные
9
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Площадь 135 м²
Просторная квартира в здании Formosa Park Hotel имеет две спальни с ванными комнатами, кухню…
$648,079
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Параметры недвижимости в Almancil, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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