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Купить квартиру в Almancil, Португалия

двухкомнатные
9
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Квартира с 2 спальнями, общей площадью 83 кв. м, общей площадью балконов 5 кв. м, в новом жи…
$366,943
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Параметры недвижимости в Almancil, Португалия

с гаражом
с террасой
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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