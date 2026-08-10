Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Alcacer do Sal
  4. Жилая
  5. Квартира

Купить квартиру в Alcacer do Sal, Португалия

;
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Alcacer do Sal, Португалия
Квартира 3 спальни
Alcacer do Sal, Португалия
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Новый эксклюзивный жилой комплекс Alcácer do Sal II расположен в живописном районе рядом с р…
$439,220
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Alcacer do Sal, Португалия

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти