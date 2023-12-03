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Купить квартиру в Alcacer do Sal, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Alcacer do Sal, Португалия
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Alcacer do Sal, Португалия
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Новый эксклюзивный жилой комплекс Alcácer do Sal II расположен в живописном районе рядом с р…
€380,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Alcacer do Sal, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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