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Таунхаусы в Albufeira e Olhos de Agua, Португалия

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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Албуфейра, Португалия
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Албуфейра, Португалия
Количество спален 2
Площадь 148 м²
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
€750,000
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Таунхаус 3 спальни в Албуфейра, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Албуфейра, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Вилла с 3 спальнями из высококачественных материалов, расположенная в частном кондоминиуме, …
€443,000
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Таунхаус 3 спальни в Албуфейра, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Албуфейра, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Вилла с 3 спальнями из высококачественных материалов, расположенная в частном кондоминиуме, …
€443,000
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Параметры недвижимости в Albufeira e Olhos de Agua, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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