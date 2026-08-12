Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Жирардувский повят
  4. Жилая

Жилье в Жирардувском повяте, Польша

;
2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Sokule, Польша
Вилла 5 комнат
Sokule, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Количество этажей 1
ОЧЕНЬ ЭЛЕГАНТНЫЙ ДОМ ОДНОЙ ИСТОРИИ БЛИЖЕ К ФОРЕСТУВ поисках мира, уединения и зелени? Это мо…
$421,082
НДС
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Sokule, Польша
Вилла 5 комнат
Sokule, Польша
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 385 м²
Количество этажей 1
ОЧЕНЬ ЭЛЕГАНТНЫЙ ДОМ ОДНОЙ ИСТОРИИ БЛИЖЕ К ФОРЕСТУЕсли вы ищете дом в спокойной, зеленой обс…
$421,082
НДС
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Жирардувском повяте, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти