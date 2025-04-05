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Жильё в Зелёнка, Польша

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Зелёнка, Польша
Дом 6 комнат
Зелёнка, Польша
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Продается просторный 6-комнатный дом в Варшаве, площадью 160 м² на участке 917 м².  Планиров…
$488,069
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Дом 5 комнат в Зелёнка, Польша
Дом 5 комнат
Зелёнка, Польша
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 112 м²
Этаж 1/2
Уникальное поместье уютных домов в Marki, расположенное в буферной зоне леса с прямым выходо…
$204,174
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Рейтинг 4.9 / 5:
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