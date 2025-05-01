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Коммерческая недвижимость во Вроцлаве, Польша

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 57 м² в Вроцлав, Польша
Коммерческое помещение 57 м²
Вроцлав, Польша
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Предлагаю на продажу очень привлекательную, комфортную трехкомнатную квартиру площадью 57,11…
$182,457
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Агентство
Etalon Estate Group
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Коммерческое помещение в Вроцлав, Польша
Коммерческое помещение
Вроцлав, Польша
Количество этажей 3
Предлагается к продаже действующий отель находящийся в одном из самых живописных мест Поль…
$3,60 млн
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