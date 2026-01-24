Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Западно-Поморское воеводство
  4. Коммерческая
  5. Готовый бизнес

Продажа готового бизнеса в Западно-Поморском воеводстве, Польша

1 объект найдено
Готовый бизнес 560 м² в Bobolin, Польша
Готовый бизнес 560 м²
Bobolin, Польша
Площадь 560 м²
Количество этажей 1
Добро пожаловать.Спа Dąbki на море, Балтика, пляж, чистый воздух и много зелени.Ближайшие аэ…
$591,323
Частный продавец
Языки общения
English, Polski
