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Дома в Сьроде-Велькопольской, Польша

1 объект найдено
Дом в Сьрода-Велькопольска, Польша
Дом
Сьрода-Велькопольска, Польша
Площадь 129 м²
Двухэтажный жилой дом, построенный в конце 19 века. Здание после генерального ремонта крыши,…
$153,225
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