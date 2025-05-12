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Жильё в Руме, Польша

квартиры
10
10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Румя, Польша
Квартира 3 комнаты
Румя, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
The housing estate implemented by SP ó Derby Investments. Large distances between building…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 4 комнаты в Румя, Польша
Квартира 4 комнаты
Румя, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/4
The housing estate implemented by SP ó Derby Investments. Large distances between building…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Румя, Польша
Квартира 2 комнаты
Румя, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/4
The housing estate implemented by SP ó Derby Investments. Large distances between building…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Румя, Польша
Квартира 3 комнаты
Румя, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 4/4
The housing estate implemented by SP ó Derby Investments. Large distances between building…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 4 комнаты в Румя, Польша
Квартира 4 комнаты
Румя, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/4
The housing estate implemented by SP ó Derby Investments. Large distances between building…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Румя, Польша
Квартира 3 комнаты
Румя, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
The housing estate implemented by SP ó Derby Investments. Large distances between building…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Румя, Польша
Квартира 2 комнаты
Румя, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/4
The housing estate implemented by SP ó Derby Investments. Large distances between building…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Румя, Польша
Квартира 3 комнаты
Румя, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/4
The housing estate implemented by SP ó Derby Investments. Large distances between building…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 4 комнаты в Румя, Польша
Квартира 4 комнаты
Румя, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
The housing estate implemented by SP ó Derby Investments. Large distances between building…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Румя, Польша
Квартира 3 комнаты
Румя, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 4/4
The housing estate implemented by SP ó Derby Investments. Large distances between building…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Realting.com
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