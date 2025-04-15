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Жильё в Реда, Польша

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Реда, Польша
Квартира 3 комнаты
Реда, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 3
3-room apartment with a terrace and a garden for a family next to the forest and an incredib…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Реда, Польша
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Реда, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/3
3-room 2-level apartment with a large terrace and balcony for the family next to the forest …
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Реда, Польша
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Реда, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/3
3-room 2-level apartment with a large terrace and balcony for the family next to the forest …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов