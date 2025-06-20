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Жильё в Пуцком повяте, Польша

Хел
7
gmina Kosakowo
3
10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Pogorze, Польша
Квартира 3 комнаты
Pogorze, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 4
3-room apartment with a terrace for a family at the border with Gdynia. Comfort and mode…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Хел, Польша
Квартира 3 комнаты
Хел, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 3
Casa Baia is a high -class apartments by the sea, only 250 meters ó in the beach. The great …
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Хел, Польша
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Хел, Польша
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3/3
incredibly 2-level apartment on the shore of the Baltic Sea. CasabaiatowykiejkiejaSaParta…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Хел, Польша
Квартира 3 комнаты
Хел, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
A four -storey apartment building, which will be created using high -quality material ó in a…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
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Квартира 3 комнаты в Pogorze, Польша
Квартира 3 комнаты
Pogorze, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/4
3-room apartment with a balcony for a family at the border with Gdynia. Comfort and mode…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 2 комнаты в Хел, Польша
Квартира 2 комнаты
Хел, Польша
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/4
A four -storey apartment building, which will be created using high -quality material ó W an…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 4 комнаты в Pogorze, Польша
Квартира 4 комнаты
Pogorze, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
4-room apartment with a balcony for a large family at the border with Gdynia. Comfort an…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Хел, Польша
Квартира 2 комнаты
Хел, Польша
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/4
A four -storey apartment building, which will be created using high -quality material ó W an…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Хел, Польша
Квартира 2 комнаты
Хел, Польша
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
A four -storey apartment building, which will be created using high -quality material ó W an…
Цена по запросу
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SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Хел, Польша
Квартира 1 комната
Хел, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/4
A four -storey apartment building, which will be created using high -quality material ó W an…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文

Типы недвижимости в Пуцком повяте

квартиры

Параметры недвижимости в Пуцком повяте, Польша

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