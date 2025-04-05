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Жильё в Прущ-Гданьский, Польша

2 объекта найдено
Квартира 6 комнат в Прущ-Гданьский, Польша
Квартира 6 комнат
Прущ-Гданьский, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 338 м²
Продается двухэтажный односемейный дом с полным подвалом!Наземный этаж: 3 комнаты, отдельная…
$170,405
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Fox Promotion S.C
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Квартира 2 комнаты в Прущ-Гданьский, Польша
Квартира 2 комнаты
Прущ-Гданьский, Польша
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Мы представляем предложение 2-комнатной квартиры на продажу в Прушч Гданьский - усадьба Młod…
$174,787
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Promotion S.C
Языки общения
English, Polski, Français
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