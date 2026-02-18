Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда офисов в Варшаве, Польша

5 объектов найдено
Офис 40 м² в Варшава, Польша
Офис 40 м²
Варшава, Польша
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
У нас есть офис для аренды 40 м2 в офисном здании в отличном месте - рядом с Вестфилд Мокоту…
$777
в месяц
Офис 1 000 м² в Варшава, Польша
Офис 1 000 м²
Варшава, Польша
Число комнат 30
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 5
$17,460
в месяц
OFFICES FOR RENT IN WARSAW в Варшава, Польша
OFFICES FOR RENT IN WARSAW
Варшава, Польша
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
FOR RENT - ATTRACTIVE CONDITIONS !!! DIRECTLY AT WESTFIELD MOKOTÓW/GALERY MOKOTOW close t…
$1,060
в месяц
Офис 20 м² в Варшава, Польша
Офис 20 м²
Варшава, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 20 м²
Количество этажей 5
Сдаем в аренду офис площадью 20 м2 в офисном здании в отличном месте - рядом с Westfield Mok…
$364
в месяц
OFFICES FOR RENT IN WARSAW в Варшава, Польша
OFFICES FOR RENT IN WARSAW
Варшава, Польша
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Building for rent. A total of 2,400 sqm of storage and office space is available in the buil…
$1,746
в месяц
