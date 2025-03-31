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Жильё в Пётркув-Трыбунальски, Польша

2 объекта найдено
Квартира в Пётркув-Трыбунальски, Польша
Квартира
Пётркув-Трыбунальски, Польша
Площадь 19 м²
Мы предлагаем на продажу коммерческое и сервисное помещение в Плотничестве недалеко от Весте…
$43,798
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Пётркув-Трыбунальски, Польша
Квартира 3 комнаты
Пётркув-Трыбунальски, Польша
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Продажа солнечной, трехкомнатной, разложившейся квартиры площадью 70,4 м2, расположенной на …
$173,212
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в Пётркув-Трыбунальски, Польша

Недорогая
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