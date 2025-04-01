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Земельные участки в Пильский повят, Польша

1 объект найдено
Участок земли в Пила, Польша
Участок земли
Пила, Польша
Площадь 12 742 м²
Коммерческий участок с возможностью строительства сервисно-промышленной зоны в Пильской пром…
Цена по запросу
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Etalon Estate Group
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