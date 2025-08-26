Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Оструве-Велькопольском, Польша

1 объект найдено
Дом в Острув-Велькопольский, Польша
Дом
Острув-Велькопольский, Польша
Площадь 114 м²
Предложение в подготовке. Дом на красиво обставленном участке, гараж в камне, 6 комнат, терр…
$191,125
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
