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Коммерческая недвижимость в Ольштын, Польша

2 объекта найдено
Магазин 5 723 м² в Ольштын, Польша
Магазин 5 723 м²
Ольштын, Польша
Площадь 5 723 м²
Предметом купли-продажи является право бессрочного пользования земельным участком, состоящим…
$929,930
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Etalon Estate Group
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Магазин 2 491 м² в Ольштын, Польша
Магазин 2 491 м²
Ольштын, Польша
Площадь 2 491 м²
Предметом купли-продажи является здание площадью 1180м2, являющееся отдельным субъектом собс…
$929,930
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов