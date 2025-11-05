Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Новы-Двур-Мазовецки
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Новах-Двуре-Мазовецках, Польша

1 объект найдено
Коммерческое помещение 65 м² в Новы-Двур-Мазовецки, Польша
Коммерческое помещение 65 м²
Новы-Двур-Мазовецки, Польша
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1
Местоположение: Nowy Dwór Mazowiecki, Warszawska 2, ВаршаваПлощадь: 65 м²Аренда: 2.700 PLN К…
$26,685
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
