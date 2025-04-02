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Квартиры в Новодвурский повят, Польша

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3 объекта найдено
Квартира в Kosewko, Польша
Квартира
Kosewko, Польша
Opis nieruchomości Откройте для себя непревзойденный потенциал этого инвестиционного участка…
Цена по запросу
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Квартира в Новы-Двур-Мазовецки, Польша
Квартира
Новы-Двур-Мазовецки, Польша
Площадь 38 м²
Этаж 1/6
Уютный и современный комлекс недалеко от Варшавы, расположенный по адресу ул. Złota в Nowy D…
$77,577
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Квартира в Новы-Двур-Мазовецки, Польша
Квартира
Новы-Двур-Мазовецки, Польша
Площадь 26 м²
Этаж 1/14
Квартиры с видом на живописную Вислу или реку Нарев в отличном месте в Nowy Dwór Mazowiecki:…
$62,590
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
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Параметры недвижимости в Новодвурский повят, Польша

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