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Долгосрочная аренда студий в Лодзи, Польша

Студия Удалить
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12 объектов найдено
Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Мы предлагаем новую, стильную и очень просторную квартиру-студию площадью 35 м2 на 1-м этаже…
$586
в месяц
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Мы представляем новую, готовую к высокому стандарту, квартиру-студию в аренду в новом отремо…
$480
в месяц
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Для аренды высококлассная студия площадью 22 м2, расположенная в отремонтированном многоквар…
$586
в месяц
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Студия в Лодзь, Польша
Студия
Лодзь, Польша
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 6
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$430
в месяц
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Мы предлагаем новую, стильную и очень просторную студию площадью 32 м2 с кроватью в инвестиц…
$586
в месяц
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Для аренды однокомнатная квартира площадью 20 м2, расположенная в многоквартирном доме, на 1…
$546
в месяц
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Мы представляем недавно отремонтированную квартиру-студию площадью 26 м2 в обновленном много…
$613
в месяц
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Для аренды высококлассная студия площадью 26 м2, расположенная в отремонтированном многоквар…
$506
в месяц
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Для аренды высококлассная студия площадью 26 м2, расположенная в отремонтированном многоквар…
$560
в месяц
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Студия высокого стандарта для аренды, площадью 32 м2, расположена в новом здании в самом цен…
$613
в месяц
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Студия высокого стандарта для аренды, расположенная в красивом, отреставрированном многоквар…
$613
в месяц
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Студия 1 комната в Лодзь, Польша
Студия 1 комната
Лодзь, Польша
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Для аренды квартиры-студии в очень высоком стандарте площадью 27 м2, расположенной в отремон…
$613
в месяц
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Агентство
Fox Promotion S.C
Языки общения
English, Polski, Français