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Магазины в Лодзи, Польша

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1 объект найдено
Магазин 800 м² в Лодзь, Польша
Магазин 800 м²
Лодзь, Польша
Площадь 800 м²
Отдел с производственными и складскими и офисными зданиями - Лодзь Балута Цена: 2 700 000 зл…
$719,698
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