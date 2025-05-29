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Виллы в Кракове, Польша

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2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Краков, Польша
UP UP
Вилла 6 комнат
Краков, Польша
Число комнат 6
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
Dom jest perełką architektoniczną, wybudowany w 1905 roku, murowany z cegły, z ceglanymi str…
$1,35 млн
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Вилла 4 комнаты в Краков, Польша
Вилла 4 комнаты
Краков, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
MNIKÓW FREESTANDING HOUSE - near Kraków INVESTMENT: The estate consists of six detached …
$214,816
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