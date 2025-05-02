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Квартиры в Гнезненском повяте, Польша

Гнезно
5
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10 объектов найдено
Квартира в Ganina, Польша
Квартира
Ganina, Польша
Площадь 310 м²
Продать уникальную жилую недвижимость, расположенную в Ганине (близ Гнезны)
$868,867
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Квартира в Гнезно, Польша
Квартира
Гнезно, Польша
Площадь 2 538 м²
Предложение не опубликовано на IMMOVABLE PORTS
$3,31 млн
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Гнезно, Польша
Квартира 3 комнаты
Гнезно, Польша
Число комнат 3
Площадь 46 м²
Продается яркая и функциональная квартира площадью 40 м2, расположенная на первом этаже в мн…
$90,832
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Квартира 3 комнаты в Витково, Польша
Квартира 3 комнаты
Витково, Польша
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Продажа 3-комнатной квартиры, расположенной в Витково на улице Черневской
$87,289
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Гнезно, Польша
Квартира 2 комнаты
Гнезно, Польша
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Очаровательная квартира в историческом здании в центре Гнезно
$84
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Etalon Estate Group
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Квартира в Гнезно, Польша
Квартира
Гнезно, Польша
Площадь 979 м²
Продать здание в самом центре Гнезно. Недвижимость находится прямо рядом с Рыночной площадью…
$1,06 млн
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Etalon Estate Group
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Квартира 2 комнаты в Чернеево, Польша
Квартира 2 комнаты
Чернеево, Польша
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Просторная двухкомнатная квартира с большим балконом в современном здании на зеленом поселке…
$108,715
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Квартира в Moraczewo, Польша
Квартира
Moraczewo, Польша
Площадь 122 м²
Продается: отдельно стоящий дом с красивым садом в Ледногоре! Мечтаете о мирной жизни в живо…
$251,287
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Etalon Estate Group
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Квартира в Lednogora, Польша
Квартира
Lednogora, Польша
Площадь 317 м²
Продается тщательно отреставрированный мельничный корпус, приспособленный к 3 самостоятельны…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Гнезно, Польша
Квартира 2 комнаты
Гнезно, Польша
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Продать современную 2-комнатную квартиру, расположенную в Гнезно ул. Элиза Оржешкова
$128,289
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Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Гнезненском повяте, Польша

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