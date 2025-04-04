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Квартиры в gmina Zarnow, Польша

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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Zarnow, Польша
Квартира 1 комната
Zarnow, Польша
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Продается квартира в отличном месте - Piotrkowska 92, SAMO CENTRUM ŁODZ Центральное отопление!
$52,170
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Etalon Estate Group
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Квартира 1 комната в Zarnow, Польша
Квартира 1 комната
Zarnow, Польша
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Особый случай! Квартира на продажу в самом сердце набережной – Петрковская 92! Не упустите в…
$68,162
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 5 комнат в Zarnow, Польша
Квартира 5 комнат
Zarnow, Польша
Число комнат 5
Площадь 193 м²
Исключительное предложение квартиры на продажу на улице Петрковской в Лодзи Ищете просторную…
$306,728
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости в gmina Zarnow, Польша

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