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Дома в gmina Zakroczym, Польша

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Wygoda Smoszewska, Польша
Дом 4 комнаты
Wygoda Smoszewska, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Это единственное в своем роде место, где тишина и покой, обусловленные близостью к природе, …
$212,871
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Агентство
inwest.warszawa
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Параметры недвижимости в gmina Zakroczym, Польша

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