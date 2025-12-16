Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Zabia Wola
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в gmina Zabia Wola, Польша

2 объекта найдено
Дом в Zabia Wola, Польша
Дом
Zabia Wola, Польша
Этаж 1
Продаётся дом – Сестжень, Жабя-Воля (Гродзиский повят, Мазовецкое воеводство)   Цена:  1 500…
$404,322
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Дом в Zabia Wola, Польша
Дом
Zabia Wola, Польша
Этаж 1
Сдаётся дом – Сестжень, Жабя-Воля (Гродзиский повят, Мазовецкое воеводство)   Цена: 5000 зло…
$1,348
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти