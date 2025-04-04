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Земельные участки в gmina Zabia Wola, Польша

1 объект найдено
Участок земли в Bieniewiec, Польша
Участок земли
Bieniewiec, Польша
Площадь 600 м²
Этаж 1
Земельный участок под застройку 1,5 га / BIENIEWIEC гмина Żabia Wola Цена 1199000zł Гмина BI…
$307,566
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