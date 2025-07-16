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Коммерческая недвижимость в gmina Wysokie, Польша

2 объекта найдено
Доходний гастрономічно-готельний об’єкт у Польщі в Wysokie, Польша
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Доходний гастрономічно-готельний об’єкт у Польщі
Wysokie, Польша
Число комнат 55
Площадь 8 893 м²
Количество этажей 2
Продається прибутковий та успішно діючий готельно-ресторанний комплекс 📍 Локація: Польща,…
$3,15 млн
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Доходний гастрономічно-готельний об’єкт у Польщі в Wysokie, Польша
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Доходний гастрономічно-готельний об’єкт у Польщі
Wysokie, Польша
Площадь 8 893 м²
Количество этажей 2
Продається дуже прибутковий та успішно діючий готельно-ресторанний комплекс   Розташов…
$3,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Русский, Українська
Realting.com
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Realting.com
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