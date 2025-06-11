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Жильё в gmina Szczawin Koscielny, Польша

1 объект найдено
Дом в Swoboda, Польша
Дом
Swoboda, Польша
Площадь 236 м²
Предложение касается просторного, современного дома в сельской местности в тихом районе. Нед…
$155,180
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Szczawin Koscielny, Польша

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