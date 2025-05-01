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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в gmina Swarzedz, Польша

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3 объекта найдено
Квартира в Сважендз, Польша
Квартира
Сважендз, Польша
Площадь 157 м²
Объектом предложения является офисное здание с полезной площадью 156,67 кв.м., расположенное…
$3,439
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Kruszewnia, Польша
Квартира
Kruszewnia, Польша
Площадь 36 м²
Объект обслуживания 35,62 м2 в аренду - новые инвестиции на улице Средзка в Крусевени
$942
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира в Paczkowo, Польша
Квартира
Paczkowo, Польша
Площадь 300 м²
Для аренды вся недвижимость в высоком стандарте, предназначенная для найма сотрудников. Идеа…
$3,439
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
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