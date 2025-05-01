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Магазины в gmina Swarzedz, Польша

коммерческая недвижимость
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4 объекта найдено
Магазин 616 м² в Janikowo, Польша
Магазин 616 м²
Janikowo, Польша
Площадь 616 м²
Продается участок земли площадью 616 м2 в Яниково недалеко от Познани в Уль. Одрзутова.
$40,999
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Etalon Estate Group
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Магазин 2 296 м² в Janikowo, Польша
Магазин 2 296 м²
Janikowo, Польша
Площадь 2 296 м²
Продается 3 земельных участка общей площадью 2296 м2 в Яниково недалеко от Познани на улице …
$85,967
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Etalon Estate Group
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Магазин 683 м² в Janikowo, Польша
Магазин 683 м²
Janikowo, Польша
Площадь 683 м²
Продается участок земли площадью 683 м2 в Яниково недалеко от Познани в Уль. Одрзутова. Учас…
$10,581
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Etalon Estate Group
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Магазин 997 м² в Janikowo, Польша
Магазин 997 м²
Janikowo, Польша
Площадь 997 м²
Продается участок земли площадью 997 м2 в Яниково недалеко от Познани в Уль. Одрзутова. Учас…
$34,387
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Etalon Estate Group
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