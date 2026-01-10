Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Swarzedz
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в gmina Swarzedz, Польша

1 объект найдено
Коммерческое помещение 145 м² в Gruszczyn, Польша
Коммерческое помещение 145 м²
Gruszczyn, Польша
Площадь 145 м²
Предложение доступно только мне! Покупатель не платит комиссию - зарплата консультанта покры…
$345,004
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
