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Земельные участки в gmina Strzalkowo, Польша

1 объект найдено
Участок земли в Koscianki, Польша
Участок земли
Koscianki, Польша
Площадь 1 226 м²
продавать землю в непосредственной близости от озера.
$30,998
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Агентство
Etalon Estate Group
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