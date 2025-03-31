Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Stawiguda
  4. Жилая
  5. Особняк

Особняки в gmina Stawiguda, Польша

Особняк Удалить
Очистить
1 объект найдено
Особняк в Stawiguda, Польша
Особняк
Stawiguda, Польша
Количество этажей 2
RESIDENCE / GUEST HOUSE / SPA / WEDDING ROOM Резиденция идеально подходит для жизни или веде…
$767,207
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Stawiguda, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти