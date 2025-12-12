Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Sompolno
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в gmina Sompolno, Польша

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Lubstow, Польша
Квартира
Lubstow, Польша
Площадь 1 604 м²
PAŁAC NAD JEZIOREM, 4 HA TERENU, KOMPLEKSOWE REMONTY, GOTOWY DO ARANŻACJI
$2,08 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Sompolno, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти