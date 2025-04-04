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Жильё в gmina Poniec, Польша

1 объект найдено
Квартира в Понец, Польша
Квартира
Понец, Польша
Площадь 295 м²
Представляю на продажу многоквартирный дом в центре города Пониека – на самой Рыночной площади
$177,723
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Poniec, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов